La Chamane aux dix mille Esprits : regard sur l’univers fascinant du chamanisme coréen, Musée Guimet, Paris

La Chamane aux dix mille Esprits : regard sur l’univers fascinant du chamanisme coréen Samedi 23 mai, 21h30 Musée Guimet Paris

Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:15:00+02:00

Rencontre avec Hervé Péjaudier

Auditorium Jean-François Jarrige

Réservation conseillée sur guimet.fr

À partir du récit de vie de Kim Keum-hwa, Partager le bonheur, dénouer la rancœur, Hervé Péjaudier met en lumière la vitalité du chamanisme coréen contemporain. Il retrace le destin hors du commun de cette figure majeure (1931-2019), passée de simple diseuse de bonne aventure à mudang renommée pour ses rituels spectaculaires. Reconnue Trésor national vivant en 1984, Kim Keum-hwa a joué un rôle essentiel dans la préservation et la transmission des traditions chamaniques coréennes. Elle les a fait connaître jusqu’en Occident, tout en demeurant profondément ancrée dans sa pratique locale et auprès de sa communauté.

Durant la rencontre sera projeté le documentaire exceptionnel réalisé par l’anthropologue Alexandre Guillemoz sur un rituel privé de la chamane Puchae à Séoul dans les années 1980.

Auteur d’une thèse consacrée à KIM Keum-hwa, Hervé Péjaudier est co-traducteur avec Han Yumi, professeure à l’université de Shinhan, du récit de vie de la célèbre « Chamane aux dix mille Esprits ».

Une séance de dédicace des ouvrages Partager le bonheur, dénouer la rancœur, récit de Manshin, la chamane aux dix mille esprits de KIM Keum-hwa (traduit par Han Yumi et Hervé Péjaudier, éditions Imago, 2015) et La chamane à l’éventail, récit de vie d’une mudang coréenne d’Alexandre Guillemoz (éditions Imago, 2010) se tiendra à l’issue de la rencontre.

Musée Guimet 6 Place d’Iéna, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 33156525300 https://www.guimet.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://guimet.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2311650019890400298 »}] Œuvres d’art provenant de tous les pays bouddhiques dans l’orbe culturelle du continent indien et de l’empire chinois. Importante collection d’art khmer. Métro Iéna.

Rencontre-conférence avec Hervé Péjaudier, co-traducteur du récit de vie de Kim Keum-hwa, la « Chamane aux dix mille Esprits »

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