La Chambre d’Agriculture de la Meuse à la 45ème Foire Nationale de Verdun, Foire Nationale, Verdun (55), Verdun

Informations pratiques

La Chambre d’Agriculture de la Meuse à la 45ème Foire Nationale de Verdun 9 – 13 septembre Foire Nationale, Verdun (55) Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T20:00:00+02:00

La Chambre d’Agriculture de la Meuse sera de nouveau présente à la Foire Nationale de Verdun avec un stand ambiance guinguette, pour un rendez-vous à la fois convivial et pédagogique. L’objectif : faire découvrir l’agriculture et ses métiers avec un jeu de roue à tourner !

Venez sur notre stand pour échanger et partager un moment convivial avec nos collaborateurs et nos élus.

Attention : cette année, la Foire se déroulera du mercredi au Dimanche, avec ouverture du village agricole le vendredi matin !

Les rendez-vous à ne pas manquer :

Vendredi 11 septembre – 9h15 : Forum des Maires – venez discuter de vos projets avec notre spécialiste dans le Hall des réceptions.

Vendredi 11 septembre – 10h30 : Comité départemental Ambition Eleveurs sur le stand partagé de la Chambre d’Agriculture

Vendredi 11 septembre à partir de 18h : 8ème édition des Trophées de l’Agriculture de la Meuse au cinéma Caroussel à Verdun. Lien d’inscription : https://www.trophees-agriculture.fr/je-participe

Dimanche 13 septembre à 11h : Remise de prix du Concours Général Agricole 2026 sur le stand de l’EPL et MFR.

Vous êtes de passage à la Foire Nationale de Verdun du 9 au 13 septembre prochain ? Passez nous voir !

Rendez-vous au village agricole, autour du ring.

Foire Nationale, Verdun (55) allée du Pré l’évêque 55100 Verdun 55100 Meuse Grand Est [{« link »: « https://www.trophees-agriculture.fr/je-participe »}]

Comme chaque année, la Chambre d’Agriculture prendra place sous le chapiteau des concours du village agricole, à l’occasion de la Foire de Verdun… Foire de Verdun village agricole verdun

Chambre d’agriculture de la Meuse – canva