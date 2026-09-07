Visite augmentée « Soyez le soldat d’un jour », Citadelle souterraine de Verdun, Verdun

Informations pratiques

Visite augmentée « Soyez le soldat d’un jour » 19 et 20 septembre Citadelle souterraine de Verdun Meuse

Entrée adulte : 13€ au lieu de 16€. Entrée enfant : 7€ au lieu de 8€. Pass Adulte Citadelle/Poste de Garde à 20€ au lieu de 22€. Pass Enfant Citadelle/Poste de Garde à 10€ au lieu de 12€.Vêtements chauds à prévoir (8°C dans les galeries).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vivez une nouvelle expérience dans les galeries souterraines de la Citadelle, au sein d’une nacelle filoguidée. Installez votre casque de réalité augmentée et aventurez-vous dans l’Histoire.

Comme un vrai Poilu, assistez à plusieurs épisodes marquants de l’histoire de la Première Guerre mondiale, comme le choix du Soldat Inconnu.

Durant votre visite de la Citadelle Souterraine, le casque de réalité augmentée vous met dans la peau du soldat Jean Rivière, classe 1913. Vous pénétrez au cœur des galeries par son récit. À vos côtés, Louis, Camille et Emile, soldats aussi, partagent leurs ressentis au cours de ce passage dans la Citadelle de Verdun.

Prêts à vivre cette expérience ?

Durée de visite : 1h30. Dernier départ : 1h30 avant l’horaire de fermeture du site. Visite interdite aux moins de 8 ans.

Citadelle souterraine de Verdun Avenue du Soldat Inconnu, 55100 Verdun, France Verdun 55100 Meuse Grand Est 33329848442 https://www.citadelle-souterraine-verdun.fr En 1552, Henri II annexe la ville, place stratégique importante du fait de sa situation sur un promontoire fortifié. Pour protéger et contrôler la ville, il applique les principes de l’architecture bastionnée et modifie les fortifications médiévales. L’idée de construire une Citadelle est née : l’édification a lieu sur le Mont-Saint-Vanne, berceau historique de la ville alors occupé par une abbaye bénédictine. Les travaux s’étendent de 1567 à 1634.

En 1687, Vauban entreprend des travaux dans la Citadelle et organise la défense du sud-ouest de la ville dans le cadre de l’amélioration des défenses des places fortes françaises.

La citadelle est devenue un lieu de transmission qui, grâce à la technologie, plonge le visiteur dans la mémoire de la Citadelle et les instants vécus par les soldats.

Véritable cours d’histoire XXL, les témoignages des poilus prennent toute leur ampleur dans ce lieu niché dans la pierre, à l’architecture moderne et élégante comme un trait d’union entre deux époques. autoroute A4 : – de Paris, Reims : sortie 30 « VOIE SACREE » – de Strasbourg, Metz : sortie 31 « VERDUN »

Vivez une nouvelle expérience dans les galeries souterraines de la Citadelle, au sein d’une nacelle filoguidée. Installez votre casque de réalité augmentée et aventurez-vous dans l’Histoire.

©Grand Verdun – Anne Schwab-Nodee-petit