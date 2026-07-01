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La chance à l’humour, Place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

mercredi 22 juillet 2026 · Place du Millénaire · Saint-Christol-lez-Alès

La chance à l’humour, Place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Place du Millénaire
Adresse
Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès
Ville
30380 Saint-Christol-lez-Alès
Département
Gard

La chance à l’humour Mercredi 22 juillet, 21h00 Place du Millénaire Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T21:00:00+02:00 – 2026-07-22T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-22T21:00:00+02:00 – 2026-07-22T22:30:00+02:00

Place du Millénaire Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 74 04 »}]
Soirée qualificative. Spectacle en 2e partie de soirée.. Humour Spectacle

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