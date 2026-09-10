La chapelle de Providence – Concert / visite, Espace Chapelle de la providence, Quimper

Informations pratiques

La chapelle de Providence – Concert / visite Samedi 19 septembre, 11h00 Espace Chapelle de la providence Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Occupée par les sœurs de l’Adoration Perpétuelle, l’orphelinat accueille en 1872 une chapelle et devient un hospice. La chapelle, aujourd’hui désacralisée, incarne la réappropriation contemporaine du patrimoine religieux quimpérois, témoin de l’histoire caritative de la ville et de la capacité à transformer des lieux anciens pour de nouveaux usages. Découvrez ce site en musique avant d’en explorer l’histoire.

Concert de 20 minutes par les étudiants du Conservatoire de musique et de théâtre de Quimper, suivi d’une visite de 25 minutes par Salomé Mamdy étudiante de Culture Connexions

Espace Chapelle de la providence 11 parc de la Providence 29000 Quimper Quimper 29000 Coat Ty Dreux Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}]

Découvrez ce site en musique avant d’en explorer l’histoire.

©Ville de Quimper