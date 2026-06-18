La chapelle des Pénitents blancs Chapelle des Pénitents blancs Villeneuve-sur-Lot
La chapelle des Pénitents blancs Chapelle des Pénitents blancs Villeneuve-sur-Lot jeudi 13 août 2026.
Villeneuve-sur-Lot
La chapelle des Pénitents blancs
Chapelle des Pénitents blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 11:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Au XVIIe siècle, une confrérie de pénitents blancs émerge à Villeneuve-sur-Lot. Aujourd’hui disparue, cette
communauté a laissé un bel héritage sur la rive gauche de la bastide. Mais en quoi consistent les confréries de
pénitents ? Quels décors retrouve-t-on dans leurs lieux de culte ? Venez le découvrir en suivant notre visite ! .
Chapelle des Pénitents blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : La chapelle des Pénitents blancs
L’événement La chapelle des Pénitents blancs Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Vallée du Lot et Garonne
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