La Chapelle Saint-Joseph, Mairie de Caluire et Cuire, Caluire-et-Cuire
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Caluire et Cuire · Caluire-et-Cuire
Informations pratiques
La Chapelle Saint-Joseph 19 et 20 septembre Mairie de Caluire et Cuire Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visites libres de la la chapelle Saint-Joseph, située au cœur de l’Hôtel de Ville de Caluire et Cuire et jeu-enquête pour les 8-12 ans.
Mairie de Caluire et Cuire Place du Docteur Dugoujon 69300 Caluire et Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Le Bourg Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://ville-caluire.fr
Visites libres de la la chapelle Saint-Joseph, située au cœur de l’Hôtel de Ville de Caluire et Cuire et jeu-enquête pour les 8-12 ans.
©ville de Caluire et Cuire
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