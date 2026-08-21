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La Chapelle Saint-Joseph, Mairie de Caluire et Cuire, Caluire-et-Cuire

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Caluire et Cuire · Caluire-et-Cuire

La Chapelle Saint-Joseph, Mairie de Caluire et Cuire, Caluire-et-Cuire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Caluire et Cuire
Adresse
Place du Docteur Dugoujon 69300 Caluire et Cuire
Ville
69300 Caluire-et-Cuire
Département
Métropole de Lyon

La Chapelle Saint-Joseph 19 et 20 septembre Mairie de Caluire et Cuire Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites libres de la la chapelle Saint-Joseph, située au cœur de l’Hôtel de Ville de Caluire et Cuire et jeu-enquête pour les 8-12 ans.

Mairie de Caluire et Cuire Place du Docteur Dugoujon 69300 Caluire et Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Le Bourg Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://ville-caluire.fr
Visites libres de la la chapelle Saint-Joseph, située au cœur de l’Hôtel de Ville de Caluire et Cuire et jeu-enquête pour les 8-12 ans.

©ville de Caluire et Cuire

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