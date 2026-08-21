La Chapelle Saint-Joseph, Mairie de Caluire et Cuire, Caluire-et-Cuire

Informations pratiques

La Chapelle Saint-Joseph 19 et 20 septembre Mairie de Caluire et Cuire Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites libres de la la chapelle Saint-Joseph, située au cœur de l’Hôtel de Ville de Caluire et Cuire et jeu-enquête pour les 8-12 ans.

Mairie de Caluire et Cuire Place du Docteur Dugoujon 69300 Caluire et Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Le Bourg Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://ville-caluire.fr

Visites libres de la la chapelle Saint-Joseph, située au cœur de l’Hôtel de Ville de Caluire et Cuire et jeu-enquête pour les 8-12 ans.

©ville de Caluire et Cuire