La chasse au lapin / La Nuit juste avant les fôrets, Les Avant-Postes, Bordeaux

Informations pratiques

La chasse au lapin / La Nuit juste avant les fôrets Jeudi 11 février 2027, 20h00 Les Avant-Postes Gironde

Adhérent Saison : 15€ | Adhérent Réduit : 8€ | Adhérent 18-30 ans : 8€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Tarif plein : 15€ | Tarif réduit : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-11T20:00:00+01:00 – 2027-02-11T21:20:00+01:00

Fin : 2027-02-11T20:00:00+01:00 – 2027-02-11T21:20:00+01:00

1 soirée, 2 spectacles – Parcours théâtre avec le Festival Fragments aux Avant-Postes

La Chasse au lapin – Compagnie Désemballer (50 min)

Écriture Marie De Dinechin, mise en scène Matteo Perez

Marie De Dinechin et Matteo Perez présentent un spectacle en deux temps : si la première partie interroge l’économie du spectacle vivant et les conditions de la création, la seconde bascule dans un autre registre. Une jeune femme essaie de restituer, dans une lettre-confidence adressée au public, un récit sur les violences familiales.

La Nuit juste avant les forêts – Compagnie Des milliers de voix qui vous parlent (30 min)

Mise en scène Sarah Cohen, texte Bernard-Marie Koltès

Pensée comme une expérience à la croisée du théâtre et des arts visuels, cette adaptation de La Nuit juste avant les forêts témoigne de la modernité du texte de Koltès. Une traversée nocturne, politique et poétique où la parole devient un appel vital à la rencontre, face à la solitude et la disparition. Il s’agit de dire, de continuer de dire, de pousser un dernier cri, un dernier appel à vivre pour finalement demander : comment poursuivre ?

Les Avant-Postes 3 Rue Beyssac, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/la-chasse-au-lapin-la-nuit-juste-avant-les-forets-11022027-1900 »}]

Le Festival Fragments, terrain de découverte des compagnies émergentes, fait un pont Paris-Bordeaux en s’installant aux Avant-Postes. L’occasion de découvrir le travail en cours de deux créations …