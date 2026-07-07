La Chasse au trésor d’Artias Château d’Artias Retournac
mardi 7 juillet 2026 · Château d'Artias · Retournac
Informations pratiques
Retournac
La Chasse au trésor d’Artias
Château d’Artias Artias Retournac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Rendez-vous sur le site tous les mardis en Juillet-Août dès 9h ! Venez passer un agréable moment en famille et recherchez les trésors cachés au Château d’Artias. Ouvert aux enfants de 5 à 16 ans. 5€/personne. Réservation conseillée.
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Château d’Artias Artias Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 87 23 40
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English :
Visit the website every Tuesday in July and August starting at 9 a.m.! Come spend a fun time with your family and search for hidden treasures at the Château d’Artias. Open to children ages 5 to 16. 5? per person. Reservations recommended.
L’événement La Chasse au trésor d’Artias Retournac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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