La chasse aux bonshommes de neige Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
samedi 21 novembre 2026 · Doué-la-Fontaine · Doué-en-Anjou
Informations pratiques
Doué-en-Anjou
La chasse aux bonshommes de neige
Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-12-30 18:00:00
Date(s) :
2026-11-21 2026-12-19
Retrouve les bonshommes de neige cachés dans le musée, si tu les trouves tous, une récompense t’attend !
Jeu à destination des -6 ans. (jeu différent proposé aux 6-12 ans)
PRECISIONS HORAIRES
Du 21/11 au 18/12/2026 le vendredi et les week-ends de 14h à 18h.
Fermeture de la billetterie à 17h.
Du 19/12 au 30/12/2026 tous les jours de 14h à 18h.
sauf les 24/12 et jours fériés.
Fermeture de la billetterie à 17h. .
Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contat@anciens-commerces.fr
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English :
Find the snowmen hidden in the museum—if you find them all, a reward awaits you!
L’événement La chasse aux bonshommes de neige Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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