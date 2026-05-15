La chasse aux bonshommes de neige Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

La chasse aux bonshommes de neige

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-12-30 18:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-12-19

Retrouve les bonshommes de neige cachés dans le musée, si tu les trouves tous, une récompense t’attend !

Jeu à destination des -6 ans. (jeu différent proposé aux 6-12 ans)

PRECISIONS HORAIRES

Du 21/11 au 18/12/2026 le vendredi et les week-ends de 14h à 18h.

Fermeture de la billetterie à 17h.

Du 19/12 au 30/12/2026 tous les jours de 14h à 18h.

sauf les 24/12 et jours fériés.

Fermeture de la billetterie à 17h. .

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contat@anciens-commerces.fr

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English :

Find the snowmen hidden in the museum—if you find them all, a reward awaits you!

L’événement La chasse aux bonshommes de neige Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME