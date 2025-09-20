La Chieuv’ du Samedi soir Poulaines
La Chieuv’ du Samedi soir Poulaines samedi 25 juillet 2026.
Poulaines
La Chieuv’ du Samedi soir
Poulaines Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
La Chieuv’ du Samedi soir
Les Amuse-Guerlets organisent une soirée La Chieuv’ du samedi soir à partir de 18h. Guinguette, menu à 15€, buvette, snack, jeu d’été et DJ live. .
Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 46 20 54
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English :
Saturday Night’s Chieuv’
L’événement La Chieuv’ du Samedi soir Poulaines a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chabris Pays de Bazelle
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