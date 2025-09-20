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La Chieuv’ du Samedi soir Poulaines

La Chieuv’ du Samedi soir Poulaines

La Chieuv’ du Samedi soir Poulaines samedi 25 juillet 2026.

Ville
36210 Poulaines
Département
Indre
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
Gratuit

Poulaines

La Chieuv’ du Samedi soir

Poulaines Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

La Chieuv’ du Samedi soir
Les Amuse-Guerlets organisent une soirée La Chieuv’ du samedi soir à partir de 18h. Guinguette, menu à 15€, buvette, snack, jeu d’été et DJ live.   .

Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 46 20 54 

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English :

Saturday Night’s Chieuv’

L’événement La Chieuv’ du Samedi soir Poulaines a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chabris Pays de Bazelle

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