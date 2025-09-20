Poulaines

La Chieuv’ du Samedi soir

Poulaines Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

La Chieuv’ du Samedi soir

Les Amuse-Guerlets organisent une soirée La Chieuv’ du samedi soir à partir de 18h. Guinguette, menu à 15€, buvette, snack, jeu d’été et DJ live. .

Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 46 20 54

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English :

Saturday Night’s Chieuv’

L’événement La Chieuv’ du Samedi soir Poulaines a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chabris Pays de Bazelle