Poulaines

Stage d’été de mosaïque

Rue de l’Église Poulaines Indre

Tarif : 40 – 40 – 50 EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 09:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Srage d’été de mosaïqiue

Stage d’été de mosaïque de 9h à 12h à la maison des associations de Poulaines. Organisé par l’association Poulaines Culture et Patrimoine . Ouvert à tous à partir de 12 ans. Matériel fourni. Inscription jusqu’au 31 juillet maximum au 06 82 20 41 32, 5 personnes maximum. Tarif 10 € inscription à l’association et 40 € pour 5 jours de stage. 40 .

Rue de l’Église Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 20 41 32

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English :

Mosaic Design

L’événement Stage d’été de mosaïque Poulaines a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Chabris Pays de Bazelle