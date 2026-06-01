La Chorale Beatles, Place de Reims, La Rochelle
La Chorale Beatles, Place de Reims, La Rochelle dimanche 21 juin 2026.
La Chorale Beatles Dimanche 21 juin, 16h00 Place de Reims Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00
Comme son nom l’indique, cette chorale interprète un répertoire dédié exclusivement aux chansons des Beatles. Elle est composée d’une cinquantaine de choristes, quelques solistes et 4 musiciens (2 guitares + basse et batterie).
Place de Reims Place de Reims, 17000 LA ROCHELLE La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Comme son nom l’indique, cette chorale interprète un répertoire dédié exclusivement aux chansons des Beatles. Elle est composée d’une cinquantaine de choristes, quelques solistes et 4 musiciens (2 +…
© Patrick Papineau
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