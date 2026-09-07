La chorale des Voix lactées, Musée Toulouse-Lautrec, Albi

Informations pratiques

La chorale des Voix lactées Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée Toulouse-Lautrec Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Laissez-vous porter par les chants polyphoniques du monde et du pourtour méditerranéen interprétés par la chorale Les Voix Lactées, dirigée par Élodie Brunet. Cette parenthèse musicale, proposée au fil des salles du musée, invite à une déambulation rythmée par des voix venues d’horizons multiples.

Le dimanche 20 septembre 2026, de 14h à 17h30, en continu.

Gratuit, sans réservation.

Musée Toulouse-Lautrec Place Sainte-Cécile, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie +33563494870 https://musee-toulouse-lautrec.com Le palais de la Berbie, édifié par les évêques d’Albi au XIIIe siècle, constitue l’un des ensembles épiscopaux les mieux conservés de France. Transformé au fil des siècles en résidence princière, il devient musée au XXe siècle. Parking à proximité.

Laissez-vous porter par les chants polyphoniques du monde et du pourtour méditerranéen interprétés par la chorale Les Voix Lactées, pour une parenthèse musicale au cœur du musée.

©Musée Toulouse-Lautrec, Albi