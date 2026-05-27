La Chorale FAVA Concerts de Printemps 2026 Chapelle du Sacré Coeur Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

La Chorale FAVA Concerts de Printemps 2026

Jeudi 4 juin 2026 de 20h à 22h30. Chapelle du Sacré Coeur 20 rue Lacepède Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:00:00

fin : 2026-06-04 22:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Les concerts de printemps 2026 de la Chorale FAVA approchent, alors réservez vos places maintenant ! Le thème concert est Du début à la fin chanter les mots des femmes , avec des œuvres exclusivement composées par des femmes d’Amérique du Nord.

La direction est assurée par Aaron Ambeau, avec Rachel Chytelman au piano. .

Chapelle du Sacré Coeur 20 rue Lacepède Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 25 64 58 leschoeursfava@gmail.com

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English :

The FAVA Chorale’s 2026 spring concerts are approaching, so book your tickets now! The concert theme is From Beginning to End: Singing Women’s Words , with works composed exclusively by North American women.

L’événement La Chorale FAVA Concerts de Printemps 2026 Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence