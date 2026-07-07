La chute des anges Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

La chute des anges Opéra de Limoges

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11 21:30:00

Date(s) :

2026-12-11 2026-12-12

Pièce pour 7 interprètes.

Raphaëlle Boitel, mise en scène et chorégraphie.

Suspendues à un fil, des silhouettes engoncées dans des pardessus sur leur portemanteau la scène illustre le caractère onirique et burlesque de ce spectacle très esthétique.

À la croisée du cirque et de la danse, Raphaëlle Boitel crée un conte en clair-obscur, convoquant des anges déchus dans un monde où les machines ont pris le pouvoir. Sous emprise, les Hommes se regardent sans se voir dans un ballet à la fois drôle et inquiétant. L’un d’eux va refuser cet ordre établi, galvanisé par le désir de vivre.

Des bras mécaniques articulés, des structures métalliques et un mât chinois mobile autant d’agrès autour desquels les sept acrobates se révoltent. Ils dansent et s’élancent dans les airs, incarnant l’espoir dans cette société imaginaire régie par le totalitarisme.

Durée 1h10. .

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : La chute des anges Opéra de Limoges

L’événement La chute des anges Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole