La chute des anges Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges
vendredi 11 décembre 2026 · Théâtre de l'Union · Limoges
Informations pratiques
Limoges
La chute des anges Théâtre de l’Union
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11 2026-12-12
Durée 1h10
MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE RAPHAËLLE BOITEL
Raphaëlle Boitel a le cirque dans la peau mais ses spectacles ne s’y limitent pas et prennent leurs aises dans la boîte noire du théâtre plutôt que sous chapiteau. Depuis plus d’une dizaine d’années, elle développe un langage fascinant à la croisée des arts chorégraphiques, cinématographiques et circassiens. La Chute des Anges, par son ambition esthétique et son déploiement dans les hauteurs, est emblématique de sa démarche artistique. Dans un univers aux clairs-obscurs énigmatiques sculptés par les lumières et fumées de Tristan Baudoin, des silhouettes se détachent, pantins désarticulés, figures pressées prises dans les mailles d’un monde mécanisé à outrance.
Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr
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English : La chute des anges Théâtre de l’Union
L’événement La chute des anges Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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