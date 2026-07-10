La chute des anges Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Limoges

La chute des anges Théâtre de l’Union

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11 2026-12-12

Durée 1h10

MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE RAPHAËLLE BOITEL

Raphaëlle Boitel a le cirque dans la peau mais ses spectacles ne s’y limitent pas et prennent leurs aises dans la boîte noire du théâtre plutôt que sous chapiteau. Depuis plus d’une dizaine d’années, elle développe un langage fascinant à la croisée des arts chorégraphiques, cinématographiques et circassiens. La Chute des Anges, par son ambition esthétique et son déploiement dans les hauteurs, est emblématique de sa démarche artistique. Dans un univers aux clairs-obscurs énigmatiques sculptés par les lumières et fumées de Tristan Baudoin, des silhouettes se détachent, pantins désarticulés, figures pressées prises dans les mailles d’un monde mécanisé à outrance.

Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La chute des anges Théâtre de l’Union

L’événement La chute des anges Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole