La Chute des Anges, un spectacle de cirque spectaculaire et envoûtant au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Que deviendrait notre monde si même les anges ne pouvaient plus voler ? En imaginant ce futur troublant, la metteuse en scène éclaire notre présent. Dans une pénombre habitée, une lumière presque irréelle surgit et révèle des corps suspendus, engagés dans une écriture aérienne d’une grande intensité.

Figures en déséquilibre, silhouettes en quête d’élévation, manteaux chevelus accrochés aux cintres, anges tombés du ciel : chacun vacille, entre chute et aspiration. Le ton, subtilement tragicomique, s’inscrit dans une esthétique cinématographique singulière. Entre ombre et poésie, une humanité fragile tente de s’extraire d’un monde contraint. Cirque, danse et théâtre s’entrelacent avec une maîtrise remarquable.

« Une fine géométrie des corps en mouvement dessine un monde insolite. Entre burlesque et poésie, la circassienne élargit le domaine de la scène.» Télérama

« Extraordinairement conçu et étonnamment émouvant.» The New York Times

Distribution

Mise en scène et chorégraphie Raphaëlle Boitel

Interprètes Louise

Hardoin, Alba Faivre et Marie Tribouilloy en alternance, Lilou Hérin,

Mohamed Rarhib, Tia Balacey et Naomi Eddy en alternance

Collaborateur artistique, scénographie, lumière Tristan Baudoin

Musique originale Arthur Bison

Régie son Nicolas Gardel

Régie plateau David Normand

Costumes Lilou Hérin

Complice à la scénographie Nicolas Lourdelle

Régie Pascal Sarkissian

Direction déléguée Julien Couzy

Administration générale Nicolas Rosset

Chargée de production et communication Léna Scamps

Il est des œuvres qui traversent les années et gardent leur puissance atemporelle. La Chute des Anges fait assurément partie de celles-ci. Créée il y a près de dix ans, cette fable visuelle de Raphaëlle Boitel n’en finit pas de fasciner petits et grands par son univers onirique et envoûtant.

Le dimanche 21 mars 2027

de 15h00 à 16h10

Le dimanche 14 mars 2027

de 15h00 à 16h10

Du mercredi 03 mars 2027 au dimanche 21 mars 2027 :

samedi

de 18h00 à 19h10

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 20h40

payant

de 5€ à 28€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-03T20:30:00+01:00

fin : 2027-03-21T17:10:00+01:00

Date(s) : 2027-03-03T19:30:00+02:00_2027-03-03T20:40:00+02:00;2027-03-04T19:30:00+02:00_2027-03-04T20:40:00+02:00;2027-03-05T19:30:00+02:00_2027-03-05T20:40:00+02:00;2027-03-06T18:00:00+02:00_2027-03-06T19:10:00+02:00;2027-03-10T19:30:00+02:00_2027-03-10T20:40:00+02:00;2027-03-11T19:30:00+02:00_2027-03-11T20:40:00+02:00;2027-03-12T19:30:00+02:00_2027-03-12T20:40:00+02:00;2027-03-13T18:00:00+02:00_2027-03-13T19:10:00+02:00;2027-03-14T15:00:00+02:00_2027-03-14T16:10:00+02:00;2027-03-17T19:30:00+02:00_2027-03-17T20:40:00+02:00;2027-03-18T19:30:00+02:00_2027-03-18T20:40:00+02:00;2027-03-19T19:30:00+02:00_2027-03-19T20:40:00+02:00;2027-03-20T18:00:00+02:00_2027-03-20T19:10:00+02:00;2027-03-21T15:00:00+02:00_2027-03-21T16:10:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/la-chute-des-anges/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Théâtre Silvia Monfort et trouvez le meilleur itinéraire

