La Chute des Anges, un spectacle de cirque spectaculaire et envoûtant au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
mercredi 3 mars 2027 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS
Informations pratiques
Que deviendrait notre monde si même les anges ne pouvaient plus voler ? En imaginant ce futur troublant, la metteuse en scène éclaire notre présent. Dans une pénombre habitée, une lumière presque irréelle surgit et révèle des corps suspendus, engagés dans une écriture aérienne d’une grande intensité.
Figures en déséquilibre, silhouettes en quête d’élévation, manteaux chevelus accrochés aux cintres, anges tombés du ciel : chacun vacille, entre chute et aspiration. Le ton, subtilement tragicomique, s’inscrit dans une esthétique cinématographique singulière. Entre ombre et poésie, une humanité fragile tente de s’extraire d’un monde contraint. Cirque, danse et théâtre s’entrelacent avec une maîtrise remarquable.
« Une fine géométrie des corps en mouvement dessine un monde insolite. Entre burlesque et poésie, la circassienne élargit le domaine de la scène.» Télérama
« Extraordinairement conçu et étonnamment émouvant.» The New York Times
Distribution
Mise en scène et chorégraphie Raphaëlle Boitel
Interprètes Louise
Hardoin, Alba Faivre et Marie Tribouilloy en alternance, Lilou Hérin,
Mohamed Rarhib, Tia Balacey et Naomi Eddy en alternance
Collaborateur artistique, scénographie, lumière Tristan Baudoin
Musique originale Arthur Bison
Régie son Nicolas Gardel
Régie plateau David Normand
Costumes Lilou Hérin
Complice à la scénographie Nicolas Lourdelle
Régie Pascal Sarkissian
Direction déléguée Julien Couzy
Administration générale Nicolas Rosset
Chargée de production et communication Léna Scamps
Il est des œuvres qui traversent les années et gardent leur puissance atemporelle. La Chute des Anges fait assurément partie de celles-ci. Créée il y a près de dix ans, cette fable visuelle de Raphaëlle Boitel n’en finit pas de fasciner petits et grands par son univers onirique et envoûtant.
Le dimanche 21 mars 2027
de 15h00 à 16h10
Le dimanche 14 mars 2027
de 15h00 à 16h10
Du mercredi 03 mars 2027 au dimanche 21 mars 2027 :
samedi
de 18h00 à 19h10
mercredi, jeudi, vendredi
de 19h30 à 20h40
payant
de 5€ à 28€
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-03T20:30:00+01:00
fin : 2027-03-21T17:10:00+01:00
Date(s) : 2027-03-03T19:30:00+02:00_2027-03-03T20:40:00+02:00;2027-03-04T19:30:00+02:00_2027-03-04T20:40:00+02:00;2027-03-05T19:30:00+02:00_2027-03-05T20:40:00+02:00;2027-03-06T18:00:00+02:00_2027-03-06T19:10:00+02:00;2027-03-10T19:30:00+02:00_2027-03-10T20:40:00+02:00;2027-03-11T19:30:00+02:00_2027-03-11T20:40:00+02:00;2027-03-12T19:30:00+02:00_2027-03-12T20:40:00+02:00;2027-03-13T18:00:00+02:00_2027-03-13T19:10:00+02:00;2027-03-14T15:00:00+02:00_2027-03-14T16:10:00+02:00;2027-03-17T19:30:00+02:00_2027-03-17T20:40:00+02:00;2027-03-18T19:30:00+02:00_2027-03-18T20:40:00+02:00;2027-03-19T19:30:00+02:00_2027-03-19T20:40:00+02:00;2027-03-20T18:00:00+02:00_2027-03-20T19:10:00+02:00;2027-03-21T15:00:00+02:00_2027-03-21T16:10:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/la-chute-des-anges/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Théâtre Silvia Monfort et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage Multi-activités/multisports 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 13 juillet 2026
- Stage de dessin de la tête et du portrait Trastour Paris 13 juillet 2026
- Stage Petits pinceaux et yoga 5-6 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 13 juillet 2026
- Stage Petits pinceaux et yoga 3-4 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 13 juillet 2026
- Stage vacances d’été – Baby gym 3-5 ans au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris 13 juillet 2026