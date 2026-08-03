LA CHUTE THÉÂTRE DU PONT NEUF Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LA CHUTE

THÉÂTRE DU PONT NEUF 8 Place Benoît Arzac Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 20:00:00

fin : 2026-12-19 21:30:00

Date(s) :

2026-12-15

L’homme qui parle dans La Chute se livre à une confession.

Réfugié à Amsterdam dans une ville de canaux et de lumière froide, cet ancien avocat attend dans un bar douteux des auditeurs complaisants. Il a le cœur moderne, c’est-à-dire qu’il ne peut supporter d’être jugé. Il se dépêche donc de faire son propre procès mais c’est pour mieux juger les autres. Le miroir dans lequel il se regarde, il finit par le tendre.

Où commence la confession, où l’accusation ?

Celui qui parle fait-il son procès ou celui de son temps ? Est-il un cas particulier ou l’homme du jour ? Une seule vérité en tous cas dans ce jeu de glaces étudié la douleur et ce qu’elle promet.

Extrait de Prière d’insérer de Camus 9 .

THÉÂTRE DU PONT NEUF 8 Place Benoît Arzac Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The man speaking in *The Fall* makes a confession.

L’événement LA CHUTE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE