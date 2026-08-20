La Cidrerie Ciné-concert Voyage au pays des couleurs La Cidrerie Beuzeville

Informations pratiques

Beuzeville

La Cidrerie Ciné-concert Voyage au pays des couleurs

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-20 10:30:00

fin : 2027-01-20

Date(s) :

2027-01-20

Ciné-concert

Le scénario est celui d’un conte le monde a perdu ses couleurs… il faut les retrouver dans les tableaux ! Les musiciens sur scène avec un instrumentarium singulier et nous emmènent dans un monde de couleurs sonores hypnotiques, virtuoses et poétiques.

Les Amis de Fantomus Ciné-concert

Le scénario est celui d’un conte le monde a perdu ses couleurs… il faut les retrouver dans les tableaux !

Raconté à hauteur d’enfants cette histoire nous plonge dans le rouge ocre des peintures rupestres ou celui de Raoul Dufy, le bleu de l’estampe japonaise d’Hokusai ou celui de Geneviève Asse, le violet de Claude Monet, les motifs aborigènes d’Australie, la malice du Street Art ou le clair-obscur de Rembrandt au gré d’un film original mêlant vidéo et animation graphique.

Les musiciens sur scène avec un instrumentarium singulier associant guitare électrique, luth oriental, clarinette et percussion d’eau, de cailloux, de tiges de verres ou encore de feuilles de papier nous emmènent dans un monde de couleurs sonores hypnotiques, virtuoses et poétiques. .

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

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English : La Cidrerie Ciné-concert Voyage au pays des couleurs

Film concert

The story is like a fairy tale: the world has lost its colours… we must find them again in the paintings! The musicians, on stage with their unique array of instruments, transport us into a world of hypnotic, virtuosic and poetic soundscapes.

L’événement La Cidrerie Ciné-concert Voyage au pays des couleurs Beuzeville a été mis à jour le 2026-08-20 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville