La Cidrerie Contrebrassens La Cidrerie Beuzeville

Informations pratiques

Beuzeville

La Cidrerie Contrebrassens

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-24 20:30:00

fin : 2027-03-24

Date(s) :

2027-03-24

Digressions musicales et surprises sonores autour de Georges. Contrebassiste et chanteuse, Pauline Dupuy nous charme dans cette proposition musicale.

Digressions musicales et surprises sonores autour de Georges

Contrebassiste et chanteuse, Pauline Dupuy nous charme dans cette proposition musicale. Sa voix claire s’élève pour interpréter avec tendresse, respect et malice une sélection de chansons choisies autour du thème des femmes et de l’amour… Blottis tout contre elle, d’un côté l’étonnant British Michael Wookey avec son banjo, ses petits claviers et autres bidouilles, de l’autre côté le duo de cuivres jazz, classes et un brin déjantés avec Franck Boyron et Aurélien Joly. Contrebrassens révèle la saveur musicale des mélodies et la profondeur des textes, pourtant dans la bouche de Pauline, Brassens se laisse oublier. On croit venir écouter le grand Georges, on repart avec un quatuor bouillonnant, imaginatif, débordant et on rebat les cartes.

“Une espièglerie en résonance avec la tendre insolence de Brassens.” L’Humanité

“Le Brassens de Pauline coule comme de l’eau de source.” France Culture .

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Cidrerie Contrebrassens

Musical digressions and sonic surprises centred on Georges. Pauline Dupuy, a double bassist and singer, charms us with this musical offering.

L’événement La Cidrerie Contrebrassens Beuzeville a été mis à jour le 2026-08-20 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville