La Cidrerie Degrés de liberté La Cidrerie Beuzeville

Informations pratiques

Beuzeville

La Cidrerie Degrés de liberté

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-08 20:30:00

fin : 2027-04-08

Date(s) :

2027-04-08

Théâtre Sept personnes sur un tréteau. Sept comédien•nes pour raconter une révolution. Une révolution qui ressemble à la Commune de Paris de 1871 mais qui ne finirait pas dans un bain de sang. S’emparer de l’utopie et lui donner corps au présent.

Compagnie In itinere collectif Théâtre

Sept personnes sur un tréteau.

Sept comédien.nes pour raconter une révolution.

Une révolution qui ressemble à la Commune de Paris de 1871 mais qui ne finirait pas dans un bain de sang. S’emparer de l’utopie et lui donner corps au présent.

Sur le tréteau, le chaos de la révolution côtoie le système chaotique de la météo.

Et une tempête se prépare. Celle, inédite, d’un changement climatique, politique et social.

En physique, le nombre de degrés de liberté d’un système permet de déterminer à quel point celui-ci peut évoluer sans contrainte.

Et ‘n’, c’est toujours l’inconnu. .

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

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English : La Cidrerie Degrés de liberté

Theatre “Seven people on a stage. Seven actors and actresses to tell the story of a revolution. A revolution reminiscent of the Paris Commune of 1871, but one that would not end in a bloodbath. Seizing upon utopia and bringing it to life in the present.”

L’événement La Cidrerie Degrés de liberté Beuzeville a été mis à jour le 2026-08-20 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville