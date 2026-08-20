La Cidrerie L’art d’avoir toujours raison La Cidrerie Beuzeville

Informations pratiques

Beuzeville

La Cidrerie L’art d’avoir toujours raison

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:30:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Théâtre Deux scientifiques issus du Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l’Accession aux Fonctions Électorales (la GIRAFE) prétendent avoir trouvé une méthode, qui, si elle est suivie à la lettre, permet d’emporter n’importe quelle élection.

Compagnie Cassandre Théâtre

Deux scientifiques issus du Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l’Accession aux Fonctions Électorales (la GIRAFE) prétendent avoir trouvé une méthode, qui, si elle est suivie à la lettre, permet d’emporter n’importe quelle élection. S’encombrant assez peu d’éthique, ils transmettent à un parterre de futurs candidats (le public) tous les outils nécessaires pour réussir une campagne.

En prenant exemple sur les grandes personnalités politiques de notre époque, ils répondent aux questions que tout candidat doit se poser s’il espère l’emporter

Comment avoir un bon programme ? Comment faire disparaître le conflit ? Comment réussir sa communication ? Comment parler quand on n’a rien à dire ? Et enfin, la plus importante et la plus difficile de toutes ces questions Comment même quand on a tort avoir toujours raison ? .

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

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English : La Cidrerie L’art d’avoir toujours raison

Theatre “Two scientists from the Interdisciplinary Research Group for Access to Electoral Office (GIRAFE) claim to have discovered a method which, if followed to the letter, will enable anyone to win any election.”

L’événement La Cidrerie L’art d’avoir toujours raison Beuzeville a été mis à jour le 2026-08-20 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville