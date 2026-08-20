La Cidrerie Le jeu de l’amour et du hasard La Cidrerie Beuzeville

Informations pratiques

Beuzeville

La Cidrerie Le jeu de l’amour et du hasard

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:30:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

Théâtre Le Jeu de l’amour et du hasard nous conduit bien au-delà du marivaudage, voilà pourquoi il faut prendre à la lettre la réplique de Silvia qui, parlant de l’amour nous rappelle que C’est une bagatelle qui vaut bien la peine qu’on y pense .

Collectif l’Émeute Théâtre

Pour sonder la sincérité de Dorante, qu’on lui destine sans l’avoir jamais rencontré, Silvia échange son habit avec sa servante Lisette. Ce qu’elle ignore, c’est que son prétendant a recours au même stratagème avec son valet Arlequin. Ainsi travestis, les deux couples seront donc les dupes de ce jeu de hasard et d’amour orchestré par le père de Silvia et son fils Mario.

Parviendront-ils à sortir de ce cruel labyrinthe amoureux ? C’est évidemment tout l’enjeu de ce scénario génial, épuisant pour ceux qui en sont les victimes, réjouissant pour ceux qui les manipulent.

Le Jeu de l’amour et du hasard nous conduit bien au-delà du marivaudage, voilà pourquoi il faut prendre à la lettre la réplique de Silvia qui, parlant de l’amour nous rappelle que C’est une bagatelle qui vaut bien la peine qu’on y pense . .

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

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English : La Cidrerie Le jeu de l’amour et du hasard

Theatre “The Game of Love and Chance takes us far beyond mere Marivaux-style comedy; that is why we must take Silvia’s line at face value when, speaking of love, she reminds us that ‘It is a trifle well worth thinking about ’.”

L’événement La Cidrerie Le jeu de l’amour et du hasard Beuzeville a été mis à jour le 2026-08-20 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville