La Cidrerie Lecture immersive Grands Les Yeux La Cidrerie Beuzeville
samedi 19 décembre 2026 · La Cidrerie · Beuzeville
Informations pratiques
Beuzeville
La Cidrerie Lecture immersive Grands Les Yeux
La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 10:30:00
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Jeune Public Avec leurs différences, leur courage et leurs émotions, les personnages partiront à la découverte du monde marin qui renferme d’anciens secrets.
Cie Le Fil de la plume Lecture immersive De 0 à 3 ans
“Il est un endroit, où plane au-dessus de la mer une drôle de planète. Sur cette planète vivent des êtres particuliers dont LongBras, GrandNez et FortesOreilles. Un jour, une menace gronde la mer monte et s’apprête à engloutir toutes les planètes ! Les habitants, entraînés par LongBras doivent s’unir. Ensemble, ils feront le grand plongeon à la recherche du gardien de la mer, le seul capable de les sauver.”
Avec leurs différences, leur courage et leurs émotions, les personnages partiront à la découverte du monde marin qui renferme d’anciens secrets. .
La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10
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English : La Cidrerie Lecture immersive Grands Les Yeux
Young Audiences “With their differences, their courage and their emotions, the characters will set off to explore the marine world, which holds ancient secrets.”
L’événement La Cidrerie Lecture immersive Grands Les Yeux Beuzeville a été mis à jour le 2026-08-20 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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