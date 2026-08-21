La Cidrerie Mon p’tit ciné La Cidrerie Beuzeville
mardi 27 octobre 2026 · La Cidrerie · Beuzeville
Informations pratiques
Beuzeville
La Cidrerie Mon p’tit ciné
La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 15:00:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Quoi de mieux qu’une séance de cinéma pour plonger dans l’ambiance d’Halloween ? L’équipe de la Cidrerie sélectionnera un film familial pour un moment convivial à partager !
Citrouille et Cie Cinéma
Quoi de mieux qu’une séance de cinéma pour plonger dans l’ambiance d’Halloween ? L’équipe de la Cidrerie sélectionnera un film familial pour un moment convivial à partager ! .
La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10
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English : La Cidrerie Mon p’tit ciné
What could be better than a trip to the cinema to get into the Halloween spirit? The team at La Cidrerie will choose a family-friendly film for a fun evening out together!
L’événement La Cidrerie Mon p’tit ciné Beuzeville a été mis à jour le 2026-08-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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