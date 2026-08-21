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La Cidrerie Mon p’tit ciné La Cidrerie Beuzeville

mardi 27 octobre 2026 · La Cidrerie · Beuzeville

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
La Cidrerie
Adresse
72 Rue de la Libération
Ville
27210 Beuzeville
Département
Eure
Tarif

Beuzeville

La Cidrerie Mon p’tit ciné

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 15:00:00
fin : 2026-10-27

Date(s) :
2026-10-27

Quoi de mieux qu’une séance de cinéma pour plonger dans l’ambiance d’Halloween ? L’équipe de la Cidrerie sélectionnera un film familial pour un moment convivial à partager !
Citrouille et Cie Cinéma

Quoi de mieux qu’une séance de cinéma pour plonger dans l’ambiance d’Halloween ? L’équipe de la Cidrerie sélectionnera un film familial pour un moment convivial à partager !   .

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10 

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English : La Cidrerie Mon p’tit ciné

What could be better than a trip to the cinema to get into the Halloween spirit? The team at La Cidrerie will choose a family-friendly film for a fun evening out together!

L’événement La Cidrerie Mon p’tit ciné Beuzeville a été mis à jour le 2026-08-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville

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