La Cidrerie Mon p’tit ciné La Cidrerie Beuzeville

Informations pratiques

Beuzeville

La Cidrerie Mon p’tit ciné

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 15:00:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

Quoi de mieux qu’une séance de cinéma pour plonger dans l’ambiance d’Halloween ? L’équipe de la Cidrerie sélectionnera un film familial pour un moment convivial à partager !

Citrouille et Cie Cinéma

Quoi de mieux qu’une séance de cinéma pour plonger dans l’ambiance d’Halloween ? L’équipe de la Cidrerie sélectionnera un film familial pour un moment convivial à partager ! .

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

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English : La Cidrerie Mon p’tit ciné

What could be better than a trip to the cinema to get into the Halloween spirit? The team at La Cidrerie will choose a family-friendly film for a fun evening out together!

L’événement La Cidrerie Mon p’tit ciné Beuzeville a été mis à jour le 2026-08-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville