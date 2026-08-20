La Cidrerie Théâtre jeune public Marre d’avoir peur ! La Cidrerie Beuzeville

Informations pratiques

Beuzeville

La Cidrerie Théâtre jeune public Marre d’avoir peur !

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-23 16:00:00

fin : 2027-05-23

Date(s) :

2027-05-23

Théâtre Jeune public Basile craint les portes qui claquent, des bêtes poilues, du bruit que fait le réfrigérateur la nuit, des grosses automobiles qui passent dans la rue. Mais surtout, plus que tout, Basile craint le noir. Et Basile en a marre d’avoir peur…

Le Cri Wilhelm Théâtre jeune public À partir de 3 ans

Lui, c’est Basile. Tous les matins, c’est la même histoire. Quand sa maman l’appelle pour le petit-déjeuner, Basile rouspète. Il aime son lit. Il l’aime tellement qu’il voudrait l’emporter avec lui partout où il va.

Aussi, Basile répète toujours la phrase suivante Je sais beaucoup de choses sur le dehors . Mais à dire la vérité, du dehors, Basile en a une peur bleue. Bleue ! La simple idée de s’imaginer sur le trottoir de la vie à l’air libre, ça lui donne la nausée. Beurk !

Basile craint les portes qui claquent, des bêtes poilues, du bruit que fait le réfrigérateur la nuit, des grosses automobiles qui passent dans la rue. Mais surtout, plus que tout, Basile craint le noir.

Et Basile en a marre d’avoir peur … .

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

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English : La Cidrerie Théâtre jeune public Marre d’avoir peur !

Children’s Theatre “Basile is afraid of doors slamming, hairy beasts, the noise the fridge makes at night, and big cars driving down the street. But above all, more than anything else, Basile is afraid of the dark. And Basile is fed up with being afraid…”

L’événement La Cidrerie Théâtre jeune public Marre d’avoir peur ! Beuzeville a été mis à jour le 2026-08-20 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville