La Cie FaBRik, en déambulation, La Turbine sciences, Annecy

La Cie FaBRik, en déambulation Samedi 23 mai, 19h00 La Turbine sciences Haute-Savoie

Entrée par la Place des Arts de Cran-Gevrier-Annecy. Accès libre dans la limite de la jauge autorisée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

La Fabrik avec le Conservatoire d’Annecy déambule toute la soirée.

Débutez la soirée en plein air avec une performance éléctro qui vous plonge aussitôt dans l’ambiance. Puis, retrouvez l’univers foisonnant de la compagnie FaBRik en intérieur : dansez dans l’exposition, laissez-vous bercer par les mélodies du hang ou chantez sous la yourte ! Entre grooves électro et élans chorégraphiques, les artistes improvisent tout autour de vous et vous entraînent dans un tourbillon de rythme et de créativité.

La FaBRik, c’est un collectif d’élèves du Conservatoire d’une quinzaine de danseurs, musiciens et comédiens animés par un esprit de recherche et de création collective.

La Turbine sciences Place Chorus 74960 Annecy Annecy 74960 Cran-Gevrier Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 85 46 74 30 http://laturbine.annecy.fr Bus ligne 1 – arrêt Chorus ; parking souterrain Chorus ; accès personnes à mobilité réduite

La Fabrik avec le Conservatoire d’Annecy déambule toute la soirée.

©La Turbine sciences – Photo générée par une IA