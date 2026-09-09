La citadelle impériale : visite des souterrains, Citadelle, Cambrai

Informations pratiques

La citadelle impériale : visite des souterrains 19 et 20 septembre Citadelle Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La citadelle impériale

Samedi à 9h, 10h15 et 11h30

Dimanche à 9h, 10h15, 11h30, 14h30, 15h45 et 17h

→ RV au puits de la citadelle, rue de la paix de Nimègue

Lieu incontournable pour saisir l’histoire de la ville, les galeries souterraines dévoilent l’ingéniosité des citadelles du XVIè siècle et la puissance de celle de Cambrai.

L’occasion de découvrir l’installation artistique éphémère « Portraits augmentés » de Camille Bleu-Valentin, artiste du Contrat Local d’Éducation Artistique de la Communauté d’Agglomération de Cambrai.

Programmé par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai

Prévoir des chaussures fermées

Durée 1h00. Réservation indispensable au 03 27 78 36 15

Citadelle 2 Rue de la Paix de Nimegue, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 0327783615 https://www.destination-cambresis.fr/lieu/citadelle-html [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}] La citadelle est bâtie en 1543 sur ordre de Charles Quint sur le point culminant de la cité, le Mont-des-Boeufs. L’abbaye Saint-Géry, haut lieu de pèlerinage, fondée au VIe siècle, et le quartier attenant, seront alors entièrement détruits pour laisser place à l’édifice militaire. La citadelle se présente sous la forme d’un vaste quadrilatère défendu à chaque angle par un bastion. Elle concentre tous les aménagements nécessaires à la vie de la garnison et constitue le dernier foyer de résistance lors de la prise de la ville par Louis XIV en 1677. Démantelée à la fin du XIXe siècle, elle conserve la galerie de contre-mine, la porte royale et un arsenal du XVIe siècle, des logements du XVIIIe siècle et une caserne du XIXe siècle.

Arpentez les galeries de l’ancienne citadelle impériale de Cambrai citadelle galeries

Yannick Prangère