La Citadine : trail urbain : sport, patrimoine et gourmandises, Stade Métayer, Bressuire

Informations pratiques

La Citadine : trail urbain : sport, patrimoine et gourmandises Dimanche 20 septembre, 09h30 Stade Métayer Deux-Sèvres

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Découvrez Bressuire autrement en participant à un trail urbain mêlant sport, patrimoine et gastronomie. Organisée par la Ville de Bressuire et le SBAC, cette animation vous invite à parcourir la ville à travers des itinéraires ponctués de découvertes patrimoniales. À l’occasion de l’Année des Gourmets, plusieurs pauses dégustation viendront agrémenter le parcours.

Au choix : trail de 8 km ou 14 km, ou marche de 6 km.

Stade Métayer 79300 Bressuire Bressuire 79300 Saint-Porchaire Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 87 13 86 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ville-bressuire.fr/ »}]

Un trail urbain, organisé par la Ville de Bressuire et le SBAC, mêlant sport et patrimoine

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