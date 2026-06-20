La Cité Libre du Vieux Thouars fête ses 80 ans, Mairie de la Cité Libre du vieux Thouars, Thouars

Informations pratiques

La Cité Libre du Vieux Thouars fête ses 80 ans 19 et 20 septembre Mairie de la Cité Libre du vieux Thouars Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Cité Libre du Vieux Thouars fête ses 80 ans !

À cette occasion, venez découvrir les maisons à pans de bois du quartier, sa vigne située sur les remparts, ainsi que l’exposition « La Cité Libre du Vieux Thouars, d’hier à aujourd’hui ».

Mairie de la Cité Libre du vieux Thouars 4 rue du Château, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 68 16 25 http://www.thouars.fr/vah/ Maison à pans de bois du XVe siècle. La Cité Libre du Vieux Thouars est une association fondée en 1946 pour assurer la sauvegarde des vieux quartiers de Thouars et conserver ses traditions. Appelée depuis mairie cité libre du vieux Thouars, cette maison a fait l’objet de plusieurs chantiers de restauration, comme sa façade en 1987 et sa toiture en 2019.

La Cité Libre du Vieux Thouars fête ses 80 ans, venez à cette occasion découvrir nos maisons à pans de bois, ainsi que notre vigne située sur les remparts et l’exposition » La Cité Libre du Vieux à…

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