« La classe, l’œuvre ! » – Exposition des travaux des élèves de 5 écoles franciliennes autour du patrimoine militaire et de l’histoire de France, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris

« La classe, l’œuvre ! » – Exposition des travaux des élèves de 5 écoles franciliennes autour du patrimoine militaire et de l’histoire de France Samedi 23 mai, 19h00 Hôtel des Invalides – Musée de l’armée Paris

Département armes et armures, aile Occident, niveau 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

La classe, l’œuvre !

Le musée de l’Armée s’engage en faveur de l’éducation artistique et culturelle et participe à nouveau cette année au dispositif national La classe, l’œuvre !

Dans ce cadre, les élèves de 5 établissements franciliens ont pu explorer le patrimoine militaire et l’histoire de France, à travers les collections du Musée. A l’occasion de la Nuit européenne des Musées, ils vous présenteront au cœur du département armes et armures anciennes les objets sur lesquels ils ont travaillé. Une occasion unique de vous faire partager leurs découvertes, leurs apprentissages et leur créativité.

Informations pratiques

Département armes et armures, aile Occident, niveau 0

En continu de 19h à 21h

Hôtel des Invalides – Musée de l’armée 129 rue de Grenelle, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier des Invalides Paris Île-de-France 0144423877 https://www.musee-armee.fr Le musée de l’Armée se situe en l’Hôtel national des Invalides. Monument historique aujourd’hui, il a été édifié sur ordre de Louis XIV pour accueillir vétérans et soldats blessés de ses campagnes. Chef d’œuvre du style classique, grandiose, sobre et élégant, il est aujourd’hui un des grands monuments touristiques parisiens. Son célèbre Dôme doré abrite le tombeau de Napoléon Ier. Le musée de l’Armée occupe une vaste partie des Invalides. Il conserve et présente au public un ensemble exceptionnel d’œuvres et d’objets relatifs à l’histoire militaire de la France, depuis le Moyen Age jusqu’au XXIe siècle, qui en font un des principaux musées d’art et d’histoire militaire au monde. Métro La Tour-Maubour, Varenne, Invalides. RER C Invalides. Parking, stations de Vélib’ et de taxis à proximité. En voiture : Rond-point du Bleuet de France.

Exposition des travaux réalisés par des élèves franciliens autour du patrimoine militaire et de l’histoire de France

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