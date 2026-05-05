« La classe, l’œuvre ! » – Hybridations, Musée de la Chasse et de la Nature, Paris

« La classe, l’œuvre ! » – Hybridations Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la Chasse et de la Nature Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le musée de la Chasse et de la Nature s’associe à l’artiste Caroline Desnoëttes et aux élèves en option Arts plastiques et latin du lycée Sonia Delaunay de Villepreux (78) pour un projet inédit, centré sur la thématique de l’hybridation.

Inspirés par les collections du musée, les élèves imaginent une oeuvre monumentale et immersive présentée lors de la Nuit des musées. Le public pourra déambuler dans une salle spécialement investie pour l’occasion. En utilisant des matériaux naturels et recyclés et avec la complicité et l’expérience de Caroline, les classes proposent une plongée dans un monde forestier peuplé de créatures fanstastiques.

Lors de l’événement, les élèves seront présents pour accompagner le public dans la découverte de l’oeuvre et en faire la médiation.

Musée de la Chasse et de la Nature 62 Rue des Archives, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France 0153019240 https://www.chassenature.org [{« link »: « https://www.chassenature.org/ »}, {« link »: « https://www.desnoettes.fr/fr/Accueil.htm »}, {« link »: « https://lyc-delaunay-villepreux.ac-versailles.fr/ »}] Collection d’anciennes armes de chasse, oeuvres de peintres animaliers des XVIIe et XVIIIe, art contemporain explorant les rapports de l’homme à la nature

Exposition et médiation de l’œuvre immersive « Hybridations » par les élèves du lycée Sonia Delaunay de Villepreux (78)

©Musée de la Chasse et de la Nature