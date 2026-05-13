La classe, l’oeuvre, Musée des beaux-arts, Mulhouse

La classe, l’oeuvre Samedi 23 mai, 14h00, 19h00 Musée des beaux-arts Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

14h : Les élèves de CM1-CM2 de l’école Cour de Lorraine présentent les œuvres Intérieur de cabaret de David Teniers le Jeune et Marine d’Eugène Boudin . Visite à 14h et 14h30, durée 30 min.

Les élèves de présentent les œuvres Intérieur de cabaret de David Teniers le Jeune et Marine d’Eugène Boudin . Visite à 14h et 14h30, durée 30 min. 15h : Les élèves de CM1 de l’école La Fontaine présentent l’œuvre L’Alsace, elle attend de Jean-Jacques Henner.Visite à 15h et 15h30, durée 15 min.

Les élèves de présentent l’œuvre L’Alsace, elle attend de Jean-Jacques Henner.Visite à 15h et 15h30, durée 15 min. 19h : Les élèves de 1ère spécialité Histoire des Arts du lycée Michel de Montaigne proposent de découvrir l’œuvre Deux vaincues d’Amélie Beaury-Saurel. Visites à 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h et 21h30, durée 30 min.

Musée des beaux-arts 4 Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse, France Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0389337811 https://musees-mulhouse.fr/musees/musee-des-beaux-arts Collection de peinture flamande et hollandaise. Collection de peintures françaises du XVIIe, XVIIIe et XIXe. La peinture des années 1860-1914 constitue le point fort de cet ensemble. Collection d’œuvres d’artistes régionaux.

14h : Les élèves de CM1-CM2 de l’école Cour de Lorraine présentent les œuvres Intérieur de cabaret de David Teniers le Jeune et Marine d’Eugène Boudin . Visite à 14h et 14h30, durée 30 min.

© Musée des Beaux-Arts de Mulhouse