La Classe, l’oeuvre !, Musée historique et archives municipales, Haguenau

La Classe, l’oeuvre ! Samedi 23 mai, 20h30 Musée historique et archives municipales Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Présentation des réalisation des élèves de Cm1/Cm2 bilingues de l’école élémentaire Vieille-Ile qui auront travaillé sur un oeuvre. Le but étant de leur proposer de devenir médiateurs, « passeurs de culture », l’espace d’une soirée pour la présenter à leurs familles et au public.

Musée historique et archives municipales 9 Rue du Marechal Foch, 67500 Haguenau, France Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33388902939 https://www.ville-haguenau.fr/musee-historique Les collections, de la Préhistoire jusqu’au XXᵉ siècle, témoignent de l’histoire de la ville. Une collection archéologique provenant de plus de 750 sépultures situées dans la forêt de Haguenau, datées de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer, est notamment présentée. Diverses collections (trésors, faïences locales, sceaux, orfèvrerie, armes, livres anciens) retracent la vie de la cité. En bus : ligne 1 arrêt Marché aux Grains. En voiture : parking derrière le musée. A pied : 10 minutes depuis la gare.

Les élèves de Cm1/Cm2 bilingues de l’école élémentaire Vieille-Ile deviennent « passeurs de culture » auprès de leurs familles et du public.

©musées de Haguenau