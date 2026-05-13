La classe, l’œuvre, Musée historique, Mulhouse

La classe, l’œuvre Samedi 23 mai, 18h00 Musée historique Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Les élèves de 6ème du collège Saint-Ursule de Riedisheim présentent le Diadème en perles pyramidales datant de la culture néolithique du Rubané (5300-4200 avant notre ère). Durée 15 min.

(Visites à 18h, 18h15, 18h30, 19h, 19h15)

Musée historique Place de la Réunion, 68100 Mulhouse, France Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0389337817 https://musees-mulhouse.fr/musees/musee-historique Collection d’archéologie d’Alsace du sud. Histoire municipale de la République de Mulhouse. Familles mulhousiennes. Galerie d’art populaire, collection de jouets des XVIIe et XIXe siècles, collection de marottes du XIXe siècle, art culinaire, costumes de la bourgeoisie protestante.

Les élèves de 6ème du collège Saint-Ursule de Riedisheim présentent le Diadème en perles pyramidales datant de la culture néolithique du Rubané (5300-4200 avant notre ère). Durée 15 min.

©Serge Nied