La classe, l’œuvre « Regards d’enfants sur le travail du textile », Musée de l’impression sur étoffes, Mulhouse

La classe, l’œuvre « Regards d’enfants sur le travail du textile » Samedi 23 mai, 14h00, 14h30 Musée de l’impression sur étoffes Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T14:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00

La classe, l’œuvre « Regards d’enfants sur le travail du textile »

Le musée participe pour la deuxième année consécutive au dispositif « La classe, l’œuvre », initiée par le ministère de la Culture. Dans le cadre de cette opération d’éducation artistique et culturelle, adossée à la Nuit européenne des musées, la classe de CE2 de l’école Strueth de Kingersheim a eu l’occasion de visiter le musée et de participer à un atelier d’impression. Avec leur institutrice, les élèves ont ensuite poursuivi un travail en classe pour élaborer leur propre visite du musée sur le thème des Indiennes et des enfants ouvriers. Ils vous invitent à venir nombreux à leur présentation !

Tous publics.

Musée de l’impression sur étoffes 14 Rue Jean-Jacques Henner, 68100 Mulhouse, France Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0389468300 https://www.musee-impression.com Le musée a pour vocation de mieux comprendre et faire connaître l’impression textile. Musée d’art décoratif, musée industriel, musée d’histoire locale, musée de société, musée de la mode : le musée de l’impression oscille entre de nombreux pôles patrimoniaux qui ont tous leur importance. Sa richesse, tant qualitative que quantitative est sa plus grande force. Conserver, restaurer et mettre en valeur cet ensemble unique au monde est la tâche quotidienne du musée. Expositions temporaires, publications, démonstrations d’impression à la planche de bois ou sur machine à rouleaux de cuivre, animations pour enfants et adultes, visites guidées, rééditions de documents anciens vendus à la boutique : autant d’outils au service d’un patrimoine complexe entre mémoire et création

La classe, l’œuvre « Regards d’enfants sur le travail du textile »

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