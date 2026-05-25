Cyrano est un poète idéaliste en colère dans le chef d’oeuvre d’Edmond Rostand et un maître du spoken-word contemporain dans la version de Martin Crimp.

Poète inspiré, jeune homme mal à l’aise avec son physique, Cyrano est amoureux de sa cousine Roxane. Sa cousine aime Christian très bel homme mais peu doué pour exprimer ses sentiments. Or, Roxane est amoureuse de façon indissociable de la beauté physique et de la poésie. En alliant leurs qualités, Cyrano et Christian vont tenter de séduire Roxane.

La Classe théâtre dirigée par Virginie Barreteau et Eric Jakobiak nous présente un montage autour du Cyrano de Martin Crimp dans une traduction de Fabrice Melquiot et du chef d’oeuvre d’Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, l’un des pièces les plus célèbres du répertoire français.

Le samedi 13 juin 2026

de 14h00 à 15h30

Le samedi 06 juin 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T15:30:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T15:30:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/la-classe-theatre-du-conservatoire-municipal-du-16eme-arrondissement-se-met-au-vert-3/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/



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