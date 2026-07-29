La Clef des Chefs Tiers-Lieu CésaME Marmande
samedi 19 septembre 2026 · Tiers-Lieu CésaME · Marmande
Informations pratiques
Marmande
La Clef des Chefs
Tiers-Lieu CésaME 1-7 Rue Edouard Manet Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Festival Culinaire et Musical
L’événement culinaire qui éveille les sens.
Festival Culinaire et Musical
L’événement culinaire qui éveille les sens.
Gastronomie Musique Rencontres
Côté cuisine intervantions de chefs étoilés, ateliers culinaires, dégustations de produits locaux, barà cocktails et mixologie
Côté scène concerts live, performances artistiques, déambulations musicales
Côté rencontres interviews de personnalités, dédicaces
Les premiers noms l’artisite- chanteur Charlie WINSTON et le chef étoilé Michel PORTOS .
Tiers-Lieu CésaME 1-7 Rue Edouard Manet Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine laclefdeschefs@gmail.com
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English : La Clef des Chefs
Culinary and Music Festival
The culinary event that awakens the senses.
L’événement La Clef des Chefs Marmande a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Val de Garonne
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