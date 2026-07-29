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La Clef des Chefs Tiers-Lieu CésaME Marmande

samedi 19 septembre 2026 · Tiers-Lieu CésaME · Marmande

La Clef des Chefs Tiers-Lieu CésaME Marmande

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tiers-Lieu CésaME
Adresse
1-7 Rue Edouard Manet
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
32 32 Tarif réduit

Marmande

La Clef des Chefs

Tiers-Lieu CésaME 1-7 Rue Edouard Manet Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Festival Culinaire et Musical
L’événement culinaire qui éveille les sens.
Festival Culinaire et Musical
L’événement culinaire qui éveille les sens.
Gastronomie Musique Rencontres
Côté cuisine intervantions de chefs étoilés, ateliers culinaires, dégustations de produits locaux, barà cocktails et mixologie
Côté scène concerts live, performances artistiques, déambulations musicales
Côté rencontres interviews de personnalités, dédicaces
Les premiers noms l’artisite- chanteur Charlie WINSTON et le chef étoilé Michel PORTOS   .

Tiers-Lieu CésaME 1-7 Rue Edouard Manet Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   laclefdeschefs@gmail.com

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English : La Clef des Chefs

Culinary and Music Festival
The culinary event that awakens the senses.

L’événement La Clef des Chefs Marmande a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Val de Garonne

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