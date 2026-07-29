La Clef des Chefs Tiers-Lieu CésaME Marmande

Informations pratiques

Marmande

La Clef des Chefs

Tiers-Lieu CésaME 1-7 Rue Edouard Manet Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Festival Culinaire et Musical

L’événement culinaire qui éveille les sens.

Festival Culinaire et Musical

L’événement culinaire qui éveille les sens.

Gastronomie Musique Rencontres

Côté cuisine intervantions de chefs étoilés, ateliers culinaires, dégustations de produits locaux, barà cocktails et mixologie

Côté scène concerts live, performances artistiques, déambulations musicales

Côté rencontres interviews de personnalités, dédicaces

Les premiers noms l’artisite- chanteur Charlie WINSTON et le chef étoilé Michel PORTOS .

Tiers-Lieu CésaME 1-7 Rue Edouard Manet Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine laclefdeschefs@gmail.com

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English : La Clef des Chefs

Culinary and Music Festival

The culinary event that awakens the senses.

L’événement La Clef des Chefs Marmande a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Val de Garonne