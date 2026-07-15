La Clémence de Titus Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges
dimanche 2 mai 2027 · Grand Théâtre · Limoges
Informations pratiques
Limoges
La Clémence de Titus Opéra de Limoges
Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : 40 – 40 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-02 15:00:00
fin : 2027-05-02 17:30:00
Date(s) :
2027-05-02 2027-05-04
Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart.
En deux actes sur un livret en italien de Caterino Mazzolà.
Prélude dim. 02/05 à 14h15 et prélude mar. à 19h15.
La Clémence de Titus, chef d’œuvre de Mozart, est une fresque aussi brillante que profondément humaine. Pour la mettre en scène, Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil réinventent Vitellia en Première Dame des temps modernes, tout en sourire convenu et élégance protocolaire. Derrière la femme officielle apparaît une combattante ambitieuse et manipulatrice, mais aussi une amoureuse blessée terriblement attachante.
Liens amoureux et négociations politiques s’entremêlent, dans une succession de flashbacks. Une manière de rappeler, avec la force de la musique de Mozart, que derrière tout homme de pouvoir se cache une femme.
Durée 2h20 (entracte compris) .
Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Clémence de Titus Opéra de Limoges
L’événement La Clémence de Titus Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Rap Symphonique Il était une fois Marseille Festival 1001 Notes Limoges 15 juillet 2026
- Festival 1001 Notes Patinoire de Limoges Limoges 15 juillet 2026
- La maison de mes rêves (7-12 ans), Quartier de la Cité, Limoges 15 juillet 2026
- Atelier enfant 7-12 ans La maison de mes rêves Limoges 15 juillet 2026
- Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet : de 6 à 10 ans, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges 15 juillet 2026