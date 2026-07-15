La Clémence de Titus Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

Informations pratiques

Limoges

La Clémence de Titus Opéra de Limoges

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 40 – 40 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-02 15:00:00

fin : 2027-05-02 17:30:00

Date(s) :

2027-05-02 2027-05-04

Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart.

En deux actes sur un livret en italien de Caterino Mazzolà.

Prélude dim. 02/05 à 14h15 et prélude mar. à 19h15.

La Clémence de Titus, chef d’œuvre de Mozart, est une fresque aussi brillante que profondément humaine. Pour la mettre en scène, Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil réinventent Vitellia en Première Dame des temps modernes, tout en sourire convenu et élégance protocolaire. Derrière la femme officielle apparaît une combattante ambitieuse et manipulatrice, mais aussi une amoureuse blessée terriblement attachante.

Liens amoureux et négociations politiques s’entremêlent, dans une succession de flashbacks. Une manière de rappeler, avec la force de la musique de Mozart, que derrière tout homme de pouvoir se cache une femme.

Durée 2h20 (entracte compris) .

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : La Clémence de Titus Opéra de Limoges

L’événement La Clémence de Titus Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole