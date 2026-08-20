La Coccinelle se mobilise pour le Téléthon Centre Georges Sand Allègre

Informations pratiques

Allègre

La Coccinelle se mobilise pour le Téléthon

Centre Georges Sand 4 rue Grellet de la Deyte Allègre Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

au profit du téléthon

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 19:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

La coccinelle se mobilise cette année encore pour le Téléthon et organise un bal folk avec Duodchok.

Venez prendre du bon temps en faisant une bonne action.

Buvette et petite restauration sur place.

.

Centre Georges Sand 4 rue Grellet de la Deyte Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Coccinelle is once again getting involved in this year’s Telethon and is organizing a folk dance with Duodchok.

Come have a good time while doing a good deed.

Refreshments and light snacks will be available on site.

L’événement La Coccinelle se mobilise pour le Téléthon Allègre a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay