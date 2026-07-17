La colère des dieux, Musée des Moulages, Lyon

Informations pratiques

La colère des dieux 19 et 20 septembre Musée des Moulages Métropole de Lyon

entrée libre, audio à télécharger sur son smartphone à partir d’un QR code affiché au musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée des Moulages de l’Université Lumière Lyon 2 inaugure à l’occasion des Journées du Patrimoine une nouvelle visites audio, à écouter sur son smartphone. Intitulée « La colère des Dieux », elle illustre à partir de quelques statues bien choisies de l’art grec, toutes les émotions que le panthéon grec peut manifester. La colère, la vengeance, le sentiment amoureux sont au cœur de ces récits et les œuvres montrées en traduisent à la fois la force et une forme de beauté universelle et intemporelle.

Musée des Moulages 87, cours Gambetta, 69003 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 87 24 80 63 https://www.univ-lyon2.fr/universite/mumo https://www.facebook.com/museedesmoulages/ Inauguré en 1899 au sein de l’université de Lyon, le Musée des Moulages est aujourd’hui installé dans un ancien local industriel du 3e arrondissement. Initialement dévolu à l’enseignement de l’histoire de l’art et de l’archéologie, il est aujourd’hui également un lieu de médiation et de diffusion des savoirs ouvert sur la cité.

Son exceptionnelle collection rassemble près de 1600 moulages en plâtre, copies fidèles et grandeur nature de célèbres rondes-bosses, bas-reliefs et statuettes. Elle est le reﬂet de l’évolution de la sculpture occidentale depuis la Grèce archaïque jusqu’au XIXe siècle. Une sélection de 200 moulages est actuellement présentée le long d’un parcours thématique.

Le Musée des Moulages de l’Université Lumière Lyon 2 inaugure à l’occasion des Journées du Patrimoine une nouvelle visites audio, à écouter sur son smartphone. Intitulée « La colère des Dieux », elle…

© Claude Mouchot