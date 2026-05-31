La compagnie Cocobamboo, le son des Caraïbes !!!, La Rhumerie, Paris
La compagnie Cocobamboo, le son des Caraïbes !!!, La Rhumerie, Paris dimanche 21 juin 2026.
La compagnie Cocobamboo, le son des Caraïbes !!! Dimanche 21 juin, 20h00 La Rhumerie Paris
places limitées à 150 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
La Rhumerie vous présente cette année la compagnie Cocobamboo, dirigée par Philippe Lossen, depuis près de 20 ans, elle représente l’univers musical des tropiques.
Les différents artistes enchanteront vos oreilles aux rythmes de la musique caribéenne, française, anglaise et espagnole.
Au programme: biguine, zouk, salsa, merengue, calypso, reggae..
La Rhumerie 166 Boulevard Saint Germain 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France
La Rhumerie vous présente cette année la compagnie Cocobamboo, dirigée par Philippe Lossen, depuis près de 20 ans, elle représente l’univers musical des tropiques.
©cocobamboo
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