La compagnie Entre Sol et Ciel présente [nø], Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo), Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

La compagnie Entre Sol et Ciel présente [nø] Mardi 10 novembre, 20h30 Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) Nord

5/10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T20:30:00+01:00 – 2026-11-10T21:45:00+01:00

Fin : 2026-11-10T20:30:00+01:00 – 2026-11-10T21:45:00+01:00

un poème parlé pour toutes et tous (inspiré par la vie et l’oeuvre de Ladislaw Kijno (mais pas que !)

écrit et interprété par Thomas Suel

qui que l’on soit, d’où que l’on soit

que l’on se connaisse ou pas,

que l’on s’aime ou que l’on se déteste

à l’instant même, le fait est

le souffle nous traverse

[nø] ça se dit « Noeux » comme Noeux-les-Mines ou « No ! » comme No Pasaran ! ou « nos

noeuds » comme les noeuds qu’on a et qu’on fait en et entre nous. [nø] ça peut se dire aussi neuneu

car le fait est, nous sommes toutes et tous un peu neuneu.

[nø] c’est un poème parlé et un poème visuel peint en direct en phonétique, une forme inclassable

ouverte sur l’instant qui se vit là. [nø] c’est un récit inspiré par la vie et l’oeuvre du peintre Kijno et par la parole d’habitant·es du Pas-de-Calais.

Nourrie par des visages et des paysages ordinaires, la poésie de Thomas est à la fois dense et légère, tendre, rude, tragique, drôle, singulière et universelle.

[nø] est une ode au souffle, une oeuvre qui aide à embrasser les ombres et les lumières qui nous trament et nous traversent. Un texte pacifiste et vivifiant adressé sans tralala à toutes et tous.

Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) 59650-Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 64 12 87 32 »}]

Nourrie par des visages et des paysages ordinaires, la poésie de Thomas Suel est à la fois dense et légère, tendre, rude, tragique, drôle, singulière et universelle. Théâtre poèsie