LA COMPAGNIE GRUSS Béziers
LA COMPAGNIE GRUSS Béziers samedi 27 juin 2026.
Béziers
LA COMPAGNIE GRUSS
Place Pierre Sémard Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Les Gruss font leur grand retour à Béziers ! Retrouvez-les aux Halles de Béziers pour une journée festive, conviviale et pleine de surprises.
Les Gruss font leur grand retour à Béziers ! Retrouvez-les aux Halles de Béziers pour une journée festive, conviviale et pleine de surprises. .
Place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie beziers@biltoki.com
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English : LA COMPAGNIE GRUSS
The Gruss are back in Béziers! Join them at Les Halles de Béziers for a festive, convivial day full of surprises.
L’événement LA COMPAGNIE GRUSS Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34
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