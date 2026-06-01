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LA COMPAGNIE GRUSS Béziers

LA COMPAGNIE GRUSS Béziers samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place Pierre Sémard

Ville : 34500 Béziers

Département : Hérault

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Béziers

LA COMPAGNIE GRUSS

Place Pierre Sémard Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Les Gruss font leur grand retour à Béziers ! Retrouvez-les aux Halles de Béziers pour une journée festive, conviviale et pleine de surprises.
Les Gruss font leur grand retour à Béziers ! Retrouvez-les aux Halles de Béziers pour une journée festive, conviviale et pleine de surprises.   .

Place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie   beziers@biltoki.com

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English : LA COMPAGNIE GRUSS

The Gruss are back in Béziers! Join them at Les Halles de Béziers for a festive, convivial day full of surprises.

L’événement LA COMPAGNIE GRUSS Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34

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