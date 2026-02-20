La Compagnie NuméroDix – La boum des vampires Le Bacchus Rennes 28 octobre – 1 novembre Tarifs : 12€ et 8€

Une comédie à croquer en famille où la danse, la musique, le cœur et la bonne humeur seront au rendez-vous pour vous faire mourir… de rire !

**Spectacle à partir de 3 ans**

C’est le grand jour ! Dernières décorations à accrocher, derniers ballons à gonfler et tout sera bientôt prêt pour la grande boum de l’année ! Lulu, la petite vampiresse, est prête à vous accueillir et à enflammer le dancefloor à vos côtés. Mais panique aux platines! La sorcière Terribla semble en avoir décidé autrement. La boum des vampires serait-elle menacée ? Hors de question pour Lulu que la fête soit gâchée, alors c’est décidé : avec l’aide des enfants et des personnages horriblement rigolos qu’elle va rencontrer, elle va tout faire pour sauver la boum ! On compte sur vous pour venir l’aider !

Après Le voyage de Charlie, Léo et le cartable magique ou encore Le Noël de Gaston le lutin grognon, découvrez le nouveau spectacle de la CompagnieNuméroDix : La boum des vampires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-28T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-01T15:45:00.000+01:00

1

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8181-la-boum-des-vampires-octobre-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

