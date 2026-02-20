La Compagnie NuméroDix – Le monde de Léo en vacances Le Bacchus Rennes 21 – 25 octobre Tarifs : 12€ et 8€

Spectacle à partir de 3 ans, durée 45 minutes

C’est bientôt les vacances, youpi ! Léo va pouvoir s’amuser, se reposer et surtout rêvasser, c’est son activité préférée ! Alors que tout semble prêt pour démarrer des vacances de rêve, CA-TA-STROPHE on apprend que la Lune a disparu !

Léo ne peut l’accepter et part à sa recherche afin que les enfants du monde entier puissent continuer à rêver … Espoirs en bandoulière et bonne humeur dans le sac à dos ,et c’est parti pour un grand voyage rempli de danses, d’aventures et de rires!

En route Léo, nos rêves sont entre tes mains !

Un spectacle interactif et participatif où les sens sont mis en éveil au gré de tableaux colorés, dansés, humoristiques et poétiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-21T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-25T15:45:00.000+01:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8154-le-monde-de-leo-en-vacances-octobre-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



