La Compagnie NuméroDix – Léo et le cartable magique Le Bacchus Rennes Dimanche 4 octobre, 11h00, 15h00 Tarifs : 12€ et 8€

Spectacle à partir de 3 ans

**Oyé Oyé, Léo est de retour pour une nouvelle aventure ex-tra- or-di-naire !**

Après Le monde de Léo, découvrez Léo et le cartable magique un grand voyage musical et dansé où la magie des livres va reprendre ses droits. Dans une époque où le virtuel et les écrans se pensent être rois, Léo va découvrir que les livres ont un pouvoir bien plus grand que ça !

Qui n’a jamais rêvé de rencontrer de grandes personnalités de notre Histoire ? Jean De La Fontaine, Marie Curie, Frida Kahlo,… des personnages aussi loufoques qu’attachants qui vont vous attendrir et vous faire rire de bonheur !

Rejoignez Léo dans cette aventure haute en couleurs remplie de surprises, de drôlerie et de douceur.

Un spectacle dansant et participatif qui nous rappelle que l’exceptionnel se cache en chacun de nous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-04T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-04T16:00:00.000+02:00

1

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8179-leo-et-le-cartable-magique-octobre-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

