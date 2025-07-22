La conférence ébouriffée Salle Le Vallon Landivisiau

La conférence ébouriffée

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Théâtre

Et si une simple conférence sur l’illustration dégénérait en spectacle ?

Rébecca Dautremer, figure incontournable de l’illustration depuis plus de vingt ans, nous fait l’honneur de monter sur la scène du Vallon pour évoquer son métier et parler du processus de création. Entre sérieux et malice, elle partage ses états d’âme et répond aux questions qu’on lui pose très régulièrement sur son parcours, sur la naissance d’une histoire, sur ses personnages. Mais voilà qu’en pleine présentation, la conférence dérape, Rébecca est interrompue par un agaçant intrus, son éditeur en personne, qui la presse d’achever son dernier ouvrage.

Face au public, elle va alors devoir se mettre au travail tout en partageant ses doutes, ses souvenirs d’enfance, sa passion pour le dessin. Quand tout à coup le personnage qu’elle est en train de créer va prendre vie sous ses crayons et surgir de son bureau, incarné par le comédien Luis Rodriguez. Elle le manipule, le baptise, lui donne une forme, un style, un costume, une histoire. Le créateur et sa créature apprennent doucement à se connaître tout au long de ce spectacle plein de fantaisie et de poésie, à destination des petits comme des grands.

Conception et interprétation Rébecca Dautremer / Interprétation (Jacominus) Luis Alberto Rodriguez / Musique et conception sonore Martin Saëz et Nils Le Thanh / Costumes Mona Le Thanh / Décor François Dautremer. © Camille Vaugon. .

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

