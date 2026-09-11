La conservation restauration en service d’archives, Archives municipales, Toulouse

Informations pratiques

La conservation restauration en service d’archives 19 et 20 septembre Archives municipales Haute-Garonne

Limité à 8 personnes. Gratuit sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Présentation des différents principes de la conservation préventive et de la restauration patrimoniale. Les diverses techniques seront expliquées au public dans le cadre de l’atelier de restauration des Archives.

Samedi et dimanche matin : 9h30, 11h (durée 1h) / 8 personnes max.

Sur réservation au 05.36.25.23.80 ou archives@mairie-toulouse.fr

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie +33536252380 http://www.archives.toulouse.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.36.25.23.80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=jhVtnX0MgUOa41QE59ezQSQA2mInFh5Lo-pa5qINmetUNkNMS0IxR0REWUxNWVA1Qk1aTlBKMU44TyQlQCN0PWcu »}] [{« link »: « mailto:archives@mairie-toulouse.fr »}] Les Archives municipales de Toulouse sont installées depuis 1996 dans l’ancien réservoir d’eau de Périole, dans le quartier du faubourg Bonnefoy.

Les Archives possèdent actuellement environ 17 000 mètres linéaires de documents, du XIIIe siècle à nos jours, provenant en majorité des services municipaux, complétés par les dons, dépôts ou achats d’archives privées (entreprises, associations ou particuliers). Transports : Métro : ligne A – arrêt Roseraie. Bus : Linéo 9, ligne 39 – arrêt Sainte-Hélène, ligne 36, arrêt Le Brix. Accès mobilité réduite : 7 avenue de Bellevue.

Présentation des différents principes de la conservation préventive et de la restauration patrimoniale. Les diverses techniques seront expliquées au public dans le cadre de l’atelier de restauration …

© Stéphanie Renard – Mairie de Toulouse – Archives municipales